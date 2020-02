Coronavirus: Fratoianni (Leu), Fontana con mascherina danno di immagine, più responsabilità istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Nicola Fratoianni di Sinistra Italia-Liberi e uguali "al presidente della regione Lombardia evidentemente era scaduto l'antivirus del computer, altrimenti non si spiega la sua sceneggiata ad uso dei media con la mascherina davanti al suo personal ieri sera". Il deputato di Leu in una nota per la stampa a proposito della foto diffusa dal governatore Attilio Fontana rileva come "ai rappresentanti delle istituzioni, a tutti noi politici" sia richiesta "in momenti come questi un supplemento di serietà e di senso di responsabilità. Probabilmente - conclude su Fontana - non si è reso conto del danno dal punto di vista psicologico nei confronti della popolazione e del danno di immagine a livello internazionale che ha provocato al territorio della Lombardia e al nostro Paese con la sua inutile e ridicola performance".(Com)