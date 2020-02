Regione Piemonte: treni, domani scatta il "bonus pendolari", stanziati 700 mil euro (2)

- C’è, inoltre, tempo fino a febbraio per i pendolari del Chierese che utilizzano il Servizio Ferroviario Metropolitana SFM1, per chiedere il bonus una tantum per gli anni 2018 e 2019: ai residenti e ai lavoratori che utilizzano la tratta Torino-Chieri è stata infatti riservata una compensazione per i disagi subiti in questi anni pari ad un mese di abbonamento (circa 58 euro di media), da richiedere esclusivamente alla stazione Torino Lingotto. (Rpi)