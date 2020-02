Napoli: Lucci, asimmetrico comportamento della Usr Cisl Campania

- Ha preso il via oggi a Napoli, alla presenza del giudice Sandra Lotti, il processo che vede coinvolta Lina Lucci, già segretario generale della Cisl Campania, Carmen Costagliola e Salvatore Denza, rispettivamente segretario amministrativo e responsabile della contabilità della Usr Cisl Campania, all’epoca dei fatti. Lucci è chiamata a rispondere di una presunta appropriazione indebita, avvenuta nel periodo di riferimento 2012-2016, per un importo di circa 77 mila euro. Accusa che ha fatto sapere di respinge con forza e che si basa su un dossier presentato alla Procura della Repubblica nel dicembre 2016 dal dirigente nazionale Cisl Piero Ragazzini e approntato da Salvatore Denza, che, all’esito delle indagini, è stato rinviato a giudizio su proposta del pm Giuseppe Cimmarotta ed è ora chiamato a rispondere di una presunta appropriazione indebita per un importo di 172 mila euro. Costagliola dovrà invece rispondere, insieme a Lucci, di un presunto falso smarrimento di documentazione contabile, "ancora derivante - ha fatto sapere la difesa di Lucci - dal dossier di Denza". Ragazzini, assente alla prima udienza avvenuta a novembre dello scorso anno, riconvocato oggi dal giudice su richiesta del pm, non si è presentato per sopraggiunti impegni con Pier Paolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell’Economia ed "ex segretario generale aggiunto della Cisl", ha fatto notare Lucci. Lucci nel corso di una dichiarazione spontanea resa al giudice Lotti ha sottolineato che per redarre il dossier che la accusa di una presunta appropriazione indebita, Denza avrebe "messo in campo, per lungo tempo, un’attività di videoriprese abusive negli ambienti di lavoro, in aperta violazione con le vigenti norme sulla privacy", dando vita a un “comportamento biasimevole” come definito dal pm Paolo Orazio Onorati presso il Tribunale di Napoli. (segue) (Ren)