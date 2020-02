Campania: Scala (Si), avviare tavolo con chi ha contribuito a elezione Ruotolo

- “Sinistra italiana della Campania accoglie positivamente la proposta di avviare un tavolo programmatico regionale". Lo ha affermato Tonino Scala, segretario regionale per la Campania di Sinistra Italiana. "Ritiene che sia giusto - ha spiegato Scala - individuare il perimetro dello stesso nelle forze che compongono la maggioranza di governo ma che non si possa non considerare interlocutore naturale oltre al Movimento 5 stelle chi come Dema ha contribuito all’elezione di Sandro Ruotolo lo scorso 23 febbraio. Il tavolo di confronto può essere utile se non si praticano esclusioni e se non vi sono soluzioni predeterminate da anteporre alla costruzione di una coalizione larga ed inclusiva. Occorre innanzitutto dotarsi di un metodo che renda possibile un confronto inclusivo allo scopo di costruire una proposta credibile. Soltanto all’esito di questo percorso riteniamo possa individuarsi la figura in grado di operare una sintesi efficace. Occorre dunque che tutti mettano da parte chiusure e arroccamenti per muoversi senza steccati alla costruzione di un’alleanza larga in grado di battere la destra. A queste condizioni Sinistra italiana è pronta a fare la sua parte”, ha concluso l'esponente della Sinistra italiana. (Ren)