Napoli: Panini, dalla giunta via libera a programma città "green"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risparmio energetico, la giunta comunale ha approvato una delibera che approva strategie e risoluzioni per abbassare l'impatto ambientale a Napoli. Il provvedimento è stato presentato dal vicesindaco Enrico Panini e si è proposto, come si legge in una nota, di "consolidare un rapporto di collaborazione finalizzato a favorire la promozione dello sviluppo sostenibile sul territorio della città di Napoli, avviare interventi di efficientamento energetico, in particolare sul patrimonio edilizio comunale, incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, lo sviluppo di comunità energetiche, la mobilità sostenibile e realizzare iniziative formative e di divulgazione sui temi della green economy e dell'economia circolare". Nella delibera si è specificato che: "Queste attività si inseriscono nel più ampio quadro della politica energetica definita dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) al 2030, per il conseguimento di ambiziosi obiettivi comunitari di decarbonizzazione del sistema energetico italiano e di rafforzamento della competitività e della sicurezza energetica nazionale". (segue) (Ren)