Coronavirus: De Luca, ci vuole serietà, la politica adesso si riposi

- "Per alcuni giorni abbiamo avuto una grande tranquillità anche in politica, tutti avevano fatto i buoni propositi e la letterina di Natale. Caro Babbo Natale, ci impegniamo a essere buoni e non fare più scemenze finché non risolviamo coronavirus. Poi un po’ alla volta abbiamo ricominciato a fare polemica. Siamo un Paese complicato, non ce la facciamo proprio a mettere la serrietà per più di una settimana. Geneticamente predisposti a fare ammuina". Lo ha detto a Liratv il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Sappiamo tutti che il focolaio è partito da un ospedale in un territorio limitato che si chiama Codogno. Poi verificheremo cosa sia accaduto ma oggi dobbiamo solo ringraziare con tutta la forza che abbiamo il personale medico e infermieristico per il lavoro enorme che stanno facendo. Il governo, facciamolo lavorare" Quindi ha aggiunto: "Per quanto mi riguarda, il Ministero Salute scelte ragionevoli e proporzionate. Prima ci chiedevano di chiudere tutto, nelle ultime ore perfino a Milano arrivano indicazioni a riaprire tutto. Mettiamoci d’accordo: la verità è che bisogna fare persone serie e che ci vuole equilibrio. Si chiude e si apre su base mediche e scientifiche. Veniamo da anni di stupidaggini e atteggiamenti antiscientifici che vanno rifiutati". (Ren)