Whirlpool: Rappa (Fiom), governo blocchi subito le delocalizzazioni

- "Fermo restando che non condividiamo il mandato che il ministro ha dato a Invitalia di ricercare altri soggetti industriali, per la Fiom l'unica soluzione possibile è quella di far modificare la posizione all'azienda e che il ministro utilizzi tutte le leve possibili, a partire dai decreti, per bloccare i processi di delocalizzazione delle produzioni dall'Italia verso altri Paesi come è rappresentato dal caso della Whirlpool e non solo". Lo ha dichiarato in una nota Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli. Che ha aggiunto: "Al contempo il Ministero del Lavoro avrà il compito a fine marzo di prorogare ulteriori ammortizzatori sociali per tutto il gruppo, assicurando una unicità di trattamento per tutti i siti produttivi. Il governo dovendo concedere ulteriori ammortizzatori sociali, legati al mancato rispetto dell'accordo, potrà usare anche questo come elemento per fare pressioni su Whirlpool". Rappa ha aggiunto: "Abbiamo, inoltre, chiesto al ministro Patuanelli di recarsi nello stabilimento di Napoli per rendersi conto della capacità produttiva del sito e delle sue potenzialità. Il Ministro di fronte a queste posizioni espresse ha dato disponibilità a visitare lo stabilimento di Napoli nelle prossime settimane. Inoltre, Patuanelli ha condiviso le posizioni delle organizzazioni sindacali sulla omogeneità degli ammortizzatori sociali in tutti i siti ed è intenzione del Ministro, nonostante le difficoltà, di provare a far cambiare posizione a Whirlpool".(Ren)