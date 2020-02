Coronavirus: De Magistris, non è la peste del terzo millenio, via a igienizzazione uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha denunciato l'aumento delle assenze dai posti di lavoro. Intervistato da Radio Crc, il primo cittadino ha spiegato: "Stiamo cercando di mettere in campo una serie di azioni che tendono a ridurre il contagio. Abbiamo istituito un tavolo di monitoraggio, a cui partecipano i dirigenti competenti e i responsabili, a vari livelli, della salute della nostra città. Abbiamo adottato una prima misura, e cioè in programma straordinario di igienizzazione di tutte le scuole. Stamattina sarà emessa una direttiva che andrà nella direzione di attuare alcuni provvedimenti: tutti gli uffici, pubblici e privati, devono seguire programmi straordinari di igiene". Quindi ha aggiunto: "Non c'è nessun motivo di entrare in panico, il coronavirus è una forma particolarmente contagiosa di influenza. Abbiamo una mortalità del 2,5%, l'80% dei casi non va nemmeno in ospedale. Se non ci fosse stata una conoscenza mondiale del coronavirus, saremmo arrivati in primavera con la consapevolezza di un'influenza". (segue) (Ren)