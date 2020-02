Coronavirus: De Magistris, non è la peste del terzo millenio, via a igienizzazione uffici (2)

- Quindi De Magistris ha affermato: "Non ci troviamo dinanzi alla peste del terzo millennio. Anm? Molte persone non vogliono più andare a lavoro, quindi centinaia di persone non si sono presentate sulle linee ferroviarie. Milano sembra la Cina di qualche settimana fa. Tra uno o due mesi, se il panico non rientra, conteremo centinaia di disoccupati. Se le persone non vanno più a lavoro non si produce più. L'igienizzazione la imporremo a tutti". Quindi il sindaco ha concluso: "Se si crea il panico, vuol dire che siamo fuori controllo e non si sa più dove si potrebbe arrivare. La nostra città ha un ruolo geopolitico nazionale, e questo lo dimostra anche la venuta di Macron". (Ren)