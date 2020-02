Agroalimentare: il Comune di Pozzuoli apre a short list per Monteruscello Agro City

- Il Comune di Pozzuoli, partner e Main Urban Authority del progetto Mac - Monterusciello Agro City ha indetto un avviso pubblico per la formazione di una Short list "Mac_Km0 - verso l'agri-mercato flegreo", nell'ambito del progetto europeo finanziato dall'Uia (Urban Innovative Actions), che comprenderà operatori economici in ordine ai settori dell'agroalimentare e dell'enogastronomia, finalizzata all'attivazione successiva di mercati di vendita e/o somministrazione previsti dal cronoprogramma di progetto. La short list, come si legge in una nota, sarà finalizzata alla creazione di un elenco di operatori economici da invitare e rendere protagonisti di una serie di eventi fieristici che si svolgeranno durante il proseguimento del progetto Mac. L'assessore comunale Roberto Gerundo ha spiegato: "Un nuovo importante tassello che costruisce l'idea del Monterusciello Agro City. Il nostro obiettivo è aprire sempre di più alla comunità dei cittadini e dei produttori e con questo avviso coinvolgiamo operatori del settore agricolo ed enogastronomico, valorizzando le eccellenze territoriali. L'Agrimercato flegreo sarà anche l'occasione per promuovere e divulgare i risultati del progetto Mac, con una serie di eventi che a breve saranno programmati". (Ren)