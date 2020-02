Campania: Iannone (Fd'I), ogni sforzo per "sfrattare" De Luca e Pd

- Fratelli d'Italia, il senatore Antonio Iannone sarà il nuovo commissario del partito in Campania. In una nota, il parlamentare ha spiegato: "Ringrazio Giorgia Meloni per l’ennesimo atto di fiducia nei miei confronti. Essere nominato commissario regionale del partito in Campania è un grande onore ed una grande responsabilità che si aggiunge ai molteplici impegni che già ho quale Parlamentare". Iannone ha dettato da subito la linea: "Cercherò di profondere ogni sforzo affinché Fratelli d’Italia sia protagonista dello sfratto a De Luca e al Pd in Campania: un fallimento completo per quello che riguarda il lavoro, la sanità, l’ambiente, i trasporti, l’agricoltura, il turismo, la spesa dei fondi comunitari". (Ren)