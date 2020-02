Coronavirus: Iovino (M5s), porterò richieste sindaci del Nolano a governo (2)

- Iovino ha aggiunto: "Sappiamo di poter contare sulle straordinarie eccellenze che prestano la loro opera all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove ci si sta adoperando in tempi record per attrezzare un'area dove ospitare pazienti con particolari sintomatologie, così da isolarli ed evitare possibili contagi. Ma dobbiamo fare molto di più, a partire dalla diffusione di una corretta informazione, così da evitare psicosi e inutili allarmismi". Quindi l'appello: "Serve la collaborazione di tutti ed è per questo che mi metterò in contatto con tutti gli amministratori del comprensorio Nolano, così da farmi portavoce di ogni eventuale esigenza con il mio governo e con nostro il viceministro Sileri, che sta gestendo l'emergenza fin dal primo giorno in maniera impeccabile". (Ren)