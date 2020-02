Coronavirus: Caldoro, no sceneggiate in Regione Campania, sì prevenzione di chi è in prima linea

- "Mentre dall'Oms Walter Ricciardi consiglia, da esperto, il necessario coordinamento tra Regioni e Ministero della Salute per fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus e, soprattuto, per prevenire il contagio, alcune Regioni sono accusate di un eccesso di autonomia sulle misure da mettere in campo". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "Le altre sembrano disorientate, tra queste la Campania - ha proseguito Caldoro - prima immobile e poi, di fronte al primo caso chiude tutte le scuole e le Università (e tutti gli altri luoghi di assembramento pubblici?). Insomma si prova a chiudere una parte della stalla quando i buoi sono già fuggiti. La Campania, anziché mettere in campo le iniziative di coordinamento con i comuni nei tavoli tecnici attraverso l'emanazione di direttive chiare e concrete, decide di convocare una mega assemblea. Tralascio la prudenza che consiglia di evitare la concentrazione di persone in luoghi chiusi (altrimenti come giustificare la chiusura delle scuole o di altri uffici?), ma a cosa serve chiamare tutti i Sindaci e Prefetti per ascoltare un sermone inconcludente fatto di banalità e ovvietà quando sono necessarie direttive scritte, definite e dettagliate? Una sceneggiata inutile e dannosa. Annunci senza le necessarie conferme". (segue) (Ren)