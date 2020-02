Coronavirus: A. Cesaro (FI), rinviare concorsi e manifestazioni in Campania

- "La tutela della salute non si garantisce con annunci o proclami ma con misure concrete, ragionate. Purtroppo continuiamo ad vedere superficialità, pressappochismo e maldestri tentativi di scaricabarile nella gestione di questa emergenza sanitaria. Se l'obiettivo di un sindaco o di un governatore è quello di fermare il contagio dell'influenza da coronavirus, vanno assunte decisioni rigorose, vanno evitati i grandi assembramenti, vanno innanzitutto sospesi e rinviati i concorsi". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale: "c'è da augurarsi che de Magistris e De Luca, rispetto alle direttive ministeriali che impongono precise valutazioni assunte coi Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, agiscano col massimo rigore". "Ci sono regioni e città, a partire da Roma - ha aggiunto l'esponente di Forza Italia - nelle quali le prove concorsuali sono state responsabilmente rinviate in ragione della possibile evoluzione dell'emergenza sanitaria. Ci sono luoghi ed eventi rispetto ai quali è possibile mettere in campo misure efficaci ma per i grandi assembramenti, concorsi, competizioni sportive o concerti di grande richiamo, bisognerebbe pensarci bene prima di dare un via libera. Quanto ai concorsi in via di svolgimento Cpresupponiamo che il governo regionale abbia già verificato se tra i partecipanti vi siano o meno candidati provenienti dalle zone rosse. Ce l'auguriamo. Viceversa, in assenza di procedure straordinarie che ne garantiscano la presenza senza discriminarli o esporre a rischio di un eventuale contagio gli altri candidati, ci chiediamo in che modo ha inteso regolarsi". "Chi ha la responsabilità di tutelare i cittadini del proprio territorio – ha concluso Cesaro – se la deve assumere fino in fondo, anche con misure che possano apparire impopolari". (Ren)