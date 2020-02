Coronavirus: Pentangelo (FI), De Luca in Campania promuove rischiosi e inutili assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' noto, il contesto più favorevole alla diffusione dei virus è l'assembramento di persone. E quindi De Luca che fa? Convoca un incontro in un luogo chiuso con tutti i sindaci della Campania, che peraltro rappresentano la massima autorità sanitaria dei rispettivi comuni, per comunicazioni non verificate, non essenziali, che potevano essere trasmesse anche via mail". Lo ha affermato l'onorevole Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. "Ha ragione Stefano Caldoro – ha aggiunto l'esponente di Forza Italia - la Campania prima è stata immobile ed ora fa sceneggiate inutili e rischiose". "Basta con la propaganda pericolosa: serve serietà e competenza", ha concluso Pentangelo. (Ren)