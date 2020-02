Napoli: Comune parte civile nel processo contro gli aggressori della piccola Noemi

- Su indirizzo del sindaco di Napoli Luigi de Magistris è stata approvata la delibera, a firma dell'assessore con delega all'avvocatura Monica Buonanno, di costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale nel procedimento penale a carico dei soggetti coinvolti nella sparatoria in piazza Nazionale che ha gravemente ferito la piccola Noemi. In merito l'assessore Alessandra Clemente ha dichiarato: "L'amministrazione comunale schierandosi con la famiglia di Noemi nel processo a carico degli imputati, in vista dell'udienza che si terrà domani mattina presso il Tribunale di Napoli, ribadisce concretamente il suo impegno al fianco delle vittime e per la giustizia. Sin dal primo istante, insieme al sindaco Luigi de Magistris, siamo stati al loro fianco. Tania e Fabio sono due genitori esemplari che non hanno mai veicolato messaggi di vendetta ma di giustizia e riscatto sociale. Quel giorno chi ha sparato in piazza Nazionale ha colpito tutti e per questo ci costituiamo parte civile, perché in quell'aula, insieme alla famiglia sono offesi e colpiti tutti i napoletani , l'identità anti camorra del nostro territorio e tutta la Città". L'assessore Buonanno ha aggiunto: "L'amministrazione comunale schierandosi con la famiglia di Noemi in questo processo ribadisce concretamente il suo impegno su ogni fronte per la legalità. E, con la costituzione di parte civile manifestiamo la nostra ferma condanna verso ogni gesto violento e delinquenziale che rappresenti un pericolo per l'incolumità dei cittadini. Napoli non può più essere ostaggio di bande di criminali scellerati. Crediamo nella legalità e siamo convinti che il rispetto di questa sia l'unica via possibile per il futuro di Napoli, ed è per questo che continueremo ad agire a tutela dei cittadini e per il rispetto delle regole in ogni contesto", ha concluso Buonanno. (Ren)