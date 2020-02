Regione Piemonte: 3 milioni per edilizia scolastica, 500 mila euro per scuolabus di montagna

- Risorse per l’edilizia scolastica e i servizi educativi, per gli scuolabus di montagna e per la protezione civile, per le province e le associazioni culturali, per lo sport e i danni dei selvatici. Sono solo alcuni dei capitoli finanziati con incrementi nel bilancio di previsione 2020-2021 dal maxiemendamento di Giunta della Regione Piemonte, illustrato oggi dall’assessore al Bilancio nella seduta pomeridiana della Prima commissione. Queste alcune cifre diffuse dall’assessore: 3 milioni per l’edilizia scolastica e altrettanti per le reti comunali dei servizi educativi; 500 mila euro per gli scuolabus di montagna e 800mila euro per la protezione civile; oltre un milione per le politiche sulla casa e 11,5 milioni per le associazioni culturali; 3,5 milioni per lo sport e 6,5 milioni per gli impianti sciistici; 20 milioni alle province con i canoni idrici e 2,8 per l’esercizio delle funzioni conferite; quasi 3 milioni per i danni dei selvatici. L’assessore ha confermato che dal Fondo di coesione sociale arriveranno 25 milioni per l’ammortamento del materiale ferroviario del trasporto locale, mentre va avanti l’interlocuzione con l’Ue per trasferire 19 milioni dal Fondo sviluppo europeo al capitolo del diritto allo studio universitario, per le borse. Confermata anche la volontà di riequilibrare tra le varie province i fondi per gli assegni di cura, una scelta politica condivisa da tutta la Giunta, ha precisato. (segue) (Rpi)