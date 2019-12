Benevento: domani a Colle Sannita presentazione progetto "Rurbanart"

- Il progetto "Rurbanart. Arti tradizioni territorio" sarà presentato domani alle ore 16.30 presso la sala consiliare del Comune di Colle Sannita, in provincia di Benevento. Si tratta di un concept di valorizzazione architettonica e promozione artistica dell'identità locale che mette insieme architettura, creatività urbana ad ispirazione rurale e mondo agricolo. La proposta vede il sostegno di Comune e Pro Loco di Colle Sannita, in collaborazione con Coldiretti Benevento. Dopo le introduzioni del sindaco Michele Iapozzuto e del presidente della Pro Loco Giovanni Colarusso, la visione del breve documentario "Colle: presente, passato e futuro" di Gianpaolo De Siena, Michele Salvezza con musiche di Daniele Mutino farà d'apripista agli interventi di Luca Borriello, direttore Inward Osservatorio nazionale sulla creatività urbana, sul circuito di street art attivabile nel centro di Colle Sannita a valorizzazione della tradizione rurale, e dell'architetto Vincenzo Corvino, dello studio Corvino+Multari, sullo studio di fattibilità e concept architettonico per edifici dismessi in paese, con particolare attenzione per il centro storico e piazza Flora. Una visione progettuale per immettere nuova bellezza nelle piccole città delle aree interne dell'Alto Sannio. Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti. (Ren)