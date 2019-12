Napoli: Cattedre Unesco, domani congresso alla Federico II

- Domani dalle ore 9 alle ore 13, presso il Centro congressi dell'Università degli studi Federico II di Napoli in via Partenope, Stefania Giannini, responsabile europea delle Cattedre Unesco (già ministro dell’Istruzione) sarà presente alla firma dell’accordo istituzionale delle due cattedre Unesco della Campania presiedute da Annamaria Colao e Carmine Gambardella. Saranno presenti inoltre i rettori Gaetano Manfredi e Luigi Paolisso. In merito Annamaria Colao, Cattedra Unesco per l’Educazione alla salute e allo Sviluppo sostenibile, ha affermato: "La Cattedra Unesco per l’Educazione alla salute e allo Sviluppo sostenibile ha, tra i suoi compiti strategici, l’individuazione di percorsi per limitare l’effetto negativo degli inquinanti ambientali e promuovere la qualità ambientale del Paese. Il lavoro in sinergia delle due cattedre UNESCO ci permetterà di raggiungere gli obiettivi di ricerca di un equilibrio tra salute umana, sostenibilità ambientale e tutela del territorio e del paesaggio con maggiore efficacia. È solo un primo importante passo in avanti”. (Ren)