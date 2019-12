Napoli: assessore Felaco, restituiti ai cittadini cinque beni confiscati alla camorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque beni immobili confiscati alla camorra saranno restituiti ai cittadini". Lo ha reso noto, con un comunicato, l'assessorato ai beni confiscati del Comune di Napoli che ha sottolineato come nell'avviso istituzionale ci sarà "anche il bene nella piazza dove hanno ucciso al rione Villa". L'assessore comunale Luigi Felaco ha presentato così l'iniziativa: "Continua l'operazione di riutilizzo sociale dei beni di proprietà comunale ad opera dell'Assessorato ai Beni Confiscati del Comune di Napoli. Tra i beni che vogliamo affidare c'è anche quello di piazza Capri, rione Villa di San Giovanni a Teduccio a Napoli. In quella piazza quest'anno la camorra ha ucciso un uomo sotto gli occhi del nipote di soli quattro anni. Questa è il nostro modo di rispondere: dove c'erano i clan, restituire spazi e servizi alla cittadinanza, diritti e non favori elargiti dai boss". (segue) (Ren)