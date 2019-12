Ravello (Sa): musica, all'auditorium Niemeyer ci sarà il concerto di capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ravello (Sa) anche quest'anno il brindisi di capodanno sarà nel segno della musica. Il nuovo anno, come ha fatto sapere in una nota la fondazione Ravello, sarà salutato dal consueto concerto voluto in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è per le 12 del del 1° gennaio prossimo all’auditorium Oscar Niemeyer. Il concerto sarà affidato all’orchestra filarmonica salernitana Giuseppe Verdi, che torna a Ravello dopo le esibizioni estive ed aprirà il nuovo anno di programmazione. A dirigere l’orchestra sarà il maestro abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli, al suo debutto a Ravello. Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. (Ren)