Napoli: sicurezza e legalità, raffica di multe e denunce dei vigili

- Raffica di controlli alle attività commerciali alla vigilia di Natale da parte degli agenti del comando della polizia locale di Napoli. Nel quartiere Vomero gli agenti dell'unità operativa Vomero-Arenella hanno multato due noti bar per aver effettuato musica dal vivo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione; altri due locali, poi, sono stati contravvenzionati per la mancanza di impatto acustico, mentre è stata verbalizzata una edicola per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nella zona dei cosiddetti "baretti" a Chiaia, gli agenti del nucleo operativo Git, hanno provveduto a verbalizzare per impatto acustico sei attività commerciali; quattro verbali sono stati elevati per non aver ottemperato alla ordinanza sindacale che prevedeva il divieto di vendere bottiglie in vetro. Inoltre nella zona Museo gli agenti hanno elevato 80 contravvenzioni al codice della strada e tra Via Costantinopoli e Piazza Bellini hanno sorpreso e deferito all'autorità giudiziaria due parcheggiatori abusivi. (Ren)