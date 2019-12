Campania: Ciaramella (Pd), proroga per primo soccorso Casoria, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Na)

- "Prorogati i punti di primo soccorso di Casoria, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Ora un tavolo per soluzioni definitive e che ascoltino le reali esigenze dei territori. Bisognava agire in fretta per evitare la chiusura e di questo ringraziamo il presidente De Luca. Ora si lavori per pianificare il futuro e non sempre l'emergenza". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale dem della Campania Maria Antonietta Ciaramella. (Ren)