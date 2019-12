Campania: Anas, proseguono lavori per ripristino viabilità strada statale 163 "Amalfitana"

- "Proseguono gli interventi per il ripristino del piano viabile di competenza Anas sulla strada statale 163 “Amalfitana”, interessata, nei giorni scorsi, da smottamenti e frane verificatisi a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno investito l’area tirrenica della Campania". Lo ha reso noto l'Anas in una nota stampa in cui si legge che: "le attività proseguono in sinergia ed in collaborazione con gli enti locali e la giunta regionale della Campania - Direzione generale dei lavori pubblici e Protezione civile, che stanno operando per la pulizia, il disgaggio e la messa in sicurezza delle ripe e dei versanti". Allo stato attuale, l'Anas ha comunicato di aver "già ripristinato il piano viabile in corrispondenza delle frane avvenute al km 47,200, 48,200 e 49,200, in località Vietri sul Mare, ed al km 34,600, in località Minori, in provincia di Salerno". Infine la chiosa: "Al termine delle operazioni di pulizia del piano viabile e degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle ripe e dei versanti in capo agli enti locali ed alla giunta regionale della Campania - Direzione generale dei lavori pubblici e Protezione civile, potranno essere ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione lungo la statale 163 “Amalfitana” a seguito dell’acquisizione dagli enti di cui sopra delle attestazioni dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ex ante". (Ren)