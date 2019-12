Napoli: operazione "Natale sicuro", 47 arresti

- Sono stati 47 gli arresti effettuati a Napoli dai carabinieri nel corso delle festività natalizie. Nell'ambito dell'operazione "Natale sicuro" sono state controllate 1.000 persone e denunciate 11 a piede libero. In particolare, il giorno di Natale è stato arrestato il latitante Gennaro Annunziata. A Scampia è stato fermato un 35enne che aveva contravvenuto all'obbligo dei domiciliari e denunciato per guida senza patente un 19enne. Sempre tra Scampia e Secondigliano sono state contestate violazioni al codice della strada per oltre 36mila euro. Sorpresi senza patente anche due giovani di 20 e 19 anni a Poggioreale, subito denunciati. Nel quartiere in totale sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per 17mila euro. Nel rione Traiano è stato arrestato e tradotto in carcere un 20enne per detenzione di droga a fini di spaccio. (Ren)