Regionali: Laboccetta (Polo Sud), centrodestra ufficializzi candidato in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso che in Calabria le logiche territoriali sono state costrette ad arrendersi alle decisioni nazionali potrà il centrodestra iniziare la sua campagna elettorale?". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Oppure - ha prosgeuito - bisognerà attendere anche in Campania l'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste per scoprire chi sarà l'avversario del Governatore De Luca? Il rinvio della scelta in zona Cesarini è un errore da matita blu. Salvini, Meloni e Berlusconi su questo tema hanno il dovere di sciogliere subito questa riserva". (Ren)