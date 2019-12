Napoli: domani visita teatralizzata a palazzo San Giacomo

- Domani riaprirà per una notte Palazzo San Giacomo, sede dei Ministeri di Stato ai tempi di Napoli Capitale del Regno delle due Sicilie. Il Comune ha fatto sapere che si tratterà di "un'occasione per scoprire la storia della nostra città tra passato, presente e futuro, raccontata da oltre 20 attori raffiguranti illustri personaggi storici della città di Napoli del '700 e dell'800". Nelle due ore di visita, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi, accompagnati da attori in costumi d'epoca, in diversi luoghi, tra cui piazza Municipio tra i "lupi" esposizione artistica dell'artista Liu Ruowang, la fontana del nettuno, successivamente si racconterà la storia della chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, si visiterà il cortile, l'imponente scalinata, la sala dei sedili della città, aneddoti e curiosità tra gli storici corridoi del palazzo, le chiavi della città, la sala della Giunta tra storia e veduta panoramica, il gonfalone della città, le 83 medaglie d'oro al valor militare della città di Napoli e la sala riunioni del sindaco.(Ren)