Napoli: assessore Felaco, restituiti ai cittadini cinque beni confiscati alla camorra (2)

- Oltre quello di Piazza Capri, a bando andranno anche i beni di largo Donnaregina, via marchese Giuseppe Palmieri, salita Cinesi, via del Gran Sasso. Felaco ha aggiunto: "I beni sono assegnati, a titolo gratuito, per un periodo di sette anni per i beni con metratura complessiva fino a 150 metri quadri; di dieci anni per i beni con metratura complessiva superiore. I soggetti individuati per l'affidamento sono anche anche i consorzi, le associazioni temporanee di scopo (Ats) e/o associazioni temporanee di impresa (Ati) già costituite o che dovranno essere costituite entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione". L'assessore Felaco ha concluso con una promessa: "Seguiranno altri avvisi con nuovi beni. Il nostro obiettivo è confiscarli ai pochi che attanagliano la città e restituirli ai più: alla cittadinanza. Si scrive beni confiscati, si legge beni di tutti". (Ren)