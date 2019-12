Campania: De Luca, consegnati dalla Regione 150 nuovi bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina abbiamo consegnato alle aziende del trasporto pubblico locale della Campania altri 150 nuovi bus che vanno a sommarsi ai 50 consegnati e già in circolazione dal giugno scorso". Lo ha scritto su Facebook il governatore Vincenzo De Luca. Nel post, il presidente della giunta regionale campana ha scritto: "In primavera è prevista la fornitura di ulteriori 71 mezzi, mentre oltre 200 sono già in produzione e verranno consegnati entro il 2020. È inoltre in corso la gara per l’acquisto di ulteriori 500 mezzi. Entro i prossimi due anni avremo rinnovato in Campania tutto il parco mezzi pubblici su gomma, che sarà il più moderno e sostenibile d’Italia". Quindi De Luca ha concluso: "È uno sforzo gigantesco, oltre 230 milioni di investimenti, che oltre a garantire migliori servizi per i cittadini, a minore impatto ambientale, produce lavoro a tanti addetti e aziende del settore. Noi parliamo il linguaggio dei fatti". (Ren)