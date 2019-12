Cannabis: de Magistris, da pm mai convalidato arresti per uso personale

- "Finalmente le sezioni unite penali della Cassazione hanno sancito che coltivare cannabis in casa in quantità minime per uso personale non è reato. Da pm non avevo mai convalidato arresti o chiesto il processo o la condanna per tale condotta". Lo ha scritto in un tweet il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)