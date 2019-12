Maltempo: A26, da oggi gratuito tratto tra Ovada e Masone

- Dalle ore 12 di oggi è entrata in vigore l’esenzione del pedaggio autostradale sul tratto dell’autostrada A26 tra Ovada e Masone. “La vigilia di Natale - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - lo avevo chiesto insieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, vista l’impossibilità di percorrere la strada del Turchino per una frana causata dalla recente alluvione. Ieri la nostra richiesta è stata accolta da Società Autostrade per l’Italia. Da oggi il pedaggio è esentato fino a quando non verrà ripristinata la normale viabilità”. “Ora - aggiunge il presidente Cirio - ci auguriamo che dal Governo possano arrivare le risposte alle opere che il nostro territorio aspetta ormai da troppo tempo”. (Rpi)