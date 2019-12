Abruzzo: attivato corso di laurea in Protezione civile

- La giunta regionale dell'Abruzzo, riunita oggi in seduta straordinaria a palazzo dell’Emiciclo a L'Aquila e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato la nomina del direttore del dipartimento regionale sanità, nella persona del dottor Claudio D’Amario, già direttore generale della Asl di Pescara e attuale direttore generale della direzione generale prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Lo ha reso noto un comunicato della Regione Abruzzo che ha passato in rassegna i provvedimenti assunti oggi dall'esecutivo regionale. Nel documento inoltre è stato fatto sapere che "la giunta regionale, su proposta del presidente Marsilio, ha approvato la convenzione tra Regione Abruzzo, università degli Studi dell’Aquila e collegio dei geometri per l’istituzione di un corso di laurea in Protezione civile interno alla facoltà di Ingegneria". (segue) (Ren)