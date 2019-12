Abruzzo: attivato corso di laurea in Protezione civile (2)

- Nel caso specifico, dalla Regione fanno sapere che: "Si tratta del primo corso di laurea nel settore in questione in Italia e prende spunto dalle esigenze dei Comuni che spesso si trovano in situazione di difficoltà in ambito di redazione dei piani di Protezione civile e in particolare nella gestione delle emergenze. Obiettivo di questo corso di laurea è quello di offrire un’adeguata formazione per poter inserire i futuri laureati a servizio del territorio non solo regionale". Infine l'ultima iniziativa: "La giunta regionale ha altresì approvato la delibera riguardante il Masterplan per il Sud rimodulando le linee guida di ammissibilità di spesa da parte dell’Arap, in qualità di soggetto attuatore, per sbloccare fondi che consentono di avviare una serie di appalti con particolare riferimento al Piano irriguo del Fucino, ai porti di Ortona e di Pescara, agli impianti sciistici di passo Lanciano e a una serie di impianti di depurazione". (Ren)