Castellammare (Na): Scala (Si), anche Lega vota contro dichiarazioni Bossi

- “Oggi è un giorno buono: il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Na) ha votato due ordini del giorno pesanti e di buon senso. Il primo contro le dichiarazioni del senatore Bossi contro il Sud e l'altro per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Un bel momento per la Repubblica Italiana. Abbiamo scritto, all'unanimità una bella pagina di storia“. Lo ha affermato Tonino Scala segretario regionale per la Campania di Sinistra italiana per il voto favorevole della Lega all'ordine del giorno, presentato da Liberi e uguali, in consiglio comunale a Castellammare di Stabia per conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e a un altro ordine del giorno (sempre a firma Leu) che prende le distanze dalle parole di Umberto Bossi sul Sud e che impegna il sindaco di Forza Italia Gaetano Cimmino e l'amministrazione comunale a prendere le dovute iniziative, anche di tipo legale per tutelare la dignità del territorio, l'immagine e la reputazione del territorio che da anni contribuisce alla crescita del Paese. Scala ha concluso: "Ci son cose che non possono essere di una o più parti sono patrimonio di tutti. Ringrazio tutti i consiglieri comunali".(Ren)