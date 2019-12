Napoli: Esposito (Polizia municipale), 150 uomini in campo, ferite del maltempo non ancora superate

- "Ci sono degli obiettivi che ci siamo dati, abbiamo fatto riunioni tecniche con altre forze di polizia. Investiremo parecchio prosternale per questo tipo di attività". Lo ha dichiarato Ciro Esposito, comandante della polizia municipale di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "L'ultimo fine settimana - ha proseguito Esposito - è stato alquanto terribile in merito alla tutela dei cittadini a causa del maltempo. Le ferite che abbiamo sopportato non sono del tutto superate, basti pensare alle strade ancora chiuse. Quando si verificano questi incidenti, le conseguenze le portiamo avanti per qualche tempo. Questo, però, è un momento di festa, in cui il corpo è interessato alla viabilità. Il piano traffico sta funzionando. Saremo attenti ai controlli legati al commercio, allo shopping. La maggior parte dei commercianti si è adattato alle attività; la nostra è una prudenza legata ai grandi eventi. Dobbiamo vivere momenti di festa e di unione nella massima sicurezza. Ci saranno 150 uomini in campo per il controllo delle zone. Sarà una giornata impegnativa". (Ren)