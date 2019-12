Scafati (Sa): D'Aragona, commercianti vittime di sciacallaggio mediatico

- "Come associazione dei commercianti siamo vicini agli esercenti che, in queste ore, sono vittima di uno sciacallaggio mediatico senza precedenti. La verità è che a Scafati (Sa) non è stato attuato un piano sicurezza per fare fronte alla Vigilia di Natale. Mi auguro che si possa fare tesoro di quanto accaduto in vista dell'imminente Capodanno". Lo ha dichiarato Vincenzo D'Aragona, presidente del gruppo di commercianti "Scafati cresce", intervenendo sulla polemica legati ai festeggiamenti nella giornata del 24 dicembre. "In rete - ha proseguito D'Aragona - girano filmati certamente poco edificanti sui brindisi in corso Nazionale, ma di qui a parlare di risse mi pare esagerato. Gli animi sono stati sedati subito. Altra questione che mi sta a cuore è quella legata ai commercianti. Chi ha venduto alcolici ha rispettato la legge. Chi in queste ore sta facendo sciacallaggio mediatico sta soltanto infangando l'operato di chi, tra mille sacrifici, ha deciso di investire a Scafati". Infine, l'appello alla politica: "Per Capodanno si appronti un piano sicurezza come fatto a Salerno o a Nocera Inferiore. Si mettano in condizione gli agenti di polizia municipale di intervenire. Se necessario si impieghino, in via straordinaria, anche le guardie ambientali con cui è in atto una convenzione. Prevenire è sempre meglio che curare".(Ren)