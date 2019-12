Campania: Ciarambino (M5s), bilancio regionale, uniche proposte di miglioramento sono a nostra firma (2)

- "Siamo comunque soddisfatti - ha continuato Ciarambino - di poter dare un contributo al miglioramento della vita dei nostri cittadini. Misure come la geolocalizzazione delle chiamate al 118, per impedire il ripetersi di tragedie come quella di Simon, il giovane turista francese morto sui sentieri impervi del Cilento. Ma anche provvedimenti, tutti a nostra firma, per migliorare l'accessibilità delle spiagge pubbliche, dotandole di servizi igienici e punti di erogazione di acqua potabile, per favorire la mobilità ciclistica, per migliorare la sicurezza stradale, per la candidatura di beni di interesse storico-culturale in Campania a patrimonio Unesco, per garantire l'accessibilità dei ciechi e ipovedenti nei musei e siti di interesse storico-artistico, per promuovere l'export e per frenare la realizzazione incontrollata di forni crematori”. “A ciò – ha concluso la capogruppo M5s - si aggiunga la soddisfazione per vedere rifinanziati provvedimenti divenuti legge grazie al Movimento 5 stelle, come il fondo per gli asili nido aziendali e la lingua dei segni. Siamo inoltre riusciti, seppur in minima parte, nella nostra opera di contaminazione dei partiti, tenuto conto che proposte di legge a nostra firma lasciate ammuffire nei cassetti, sono state fatte proprie da altre forze politiche o dalla giunta e trasformate in emendamenti. Parliamo ad esempio di misure contro lo spreco alimentare per redistribuire i prodotti alimentari invenduti ai bisognosi, che grazie a noi saranno introdotte per la prima volta anche in Campania". (Ren)