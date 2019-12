Campania: A. Cesaro (FI), inaccettabile che De Luca non abbassi le tasse

- "Non è accettabile che dopo oltre dieci anni di sacrifici dei campani arrivi la parifica di bilancio e De Luca non abbassi doverosamente la pressione fiscale regionale". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, che in una nota ha spiegato: "malgrado l'assenza di confronto su una manovra portata in aula in fretta e furia, in soli dieci giorni, consideriamo quasi un miracolo essere riusciti comunque a tutelare alcuni territori del Napoletano riuscendo, ad esempio, a rifinanziare con un milione e mezzo di euro le attività di monitoraggio e messa insicurezza delle cavità sotterranee di Sant'Antimo e Casoria o a rilanciare il termalismo stabiese con uno stanziamento di un milione di euro o, anche, a sostenere una nostra straordinaria eccellenza enogastronomica quale la pasta per la quale istituiamo il premio Pasta di Gragnano". "Segnali di attenzione doverosi per questi territori – ha concluso Cesaro – che, una volta al governo della Campania, sapremo valorizzare ancor meglio nell'ambito di seria ed equilibrata programmazione dello sviluppo e dell'occupazione di una regione che merita ben altro, rispetto ai soliti slogan e alla solita propaganda alla quale De Luca cerca di abituarci". (Ren)