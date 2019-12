Gragnano (Na): D'Auria, istituzione premio Città della pasta consacra la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituzione e il finanziamento del premio Gragnano Città della pasta Igp aiuterà a far conoscere ancor di più la nostra cittadina a livello internazionale e a consacrarla capitale enogastronomica nel mondo: un intervento di marketing territoriale, inserito nella finanziaria regionale, sul quale l'amministrazione comunale lavora da un paio di anni e che oggi, grazie al consigliere regionale Armando Cesaro, diventa realtà". Lo ha affermato il presidente del consiglio comunale di Gragnano Aniello D'Auria commentando la norma sull'istituzione e il finanziamento del premio Pasta di Gragnano proposto dal capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro ed inserito nel maxiemendamento che domani sarà votato nell'aula regionale. D'Auria ha concluso: "Siamo dunque grati all'amico Armando Cesaro che ancora una volta, affiancandoci in questa come in tantissime altre iniziative e battaglie, dimostra una straordinaria sensibilità per le esigenze dei territori, oltre che una particolare amicizia verso la nostra cittadina". (Ren)