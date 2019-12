Campania: i principali contenuti della Legge di Stabilità 2020 (2)

- Tra i principali provvedimenti della Legge di Stabilità regionale per il 2020 anche lo stanziamento di euro 140.000,00 per far fronte all’esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell’isola d’Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017; il finanziamento di euro 100.000,00 per assicurare il tempestivo soccorso a seguito di chiamata ai numeri di emergenza e per dotare ciascuna Centrale Operativa Territoriale di un efficace sistema di geolocalizzazione del chiamante; il contributo di euro 3.000.000,00 per Città della Scienza; il contributo di euro 100.000,00 ai Comuni per l’acquisto e la installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati ai bambini con disabilità; un contributo di euro 100.000,00 per consentire la valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale della regione Campania per l’inserimento nelle liste dei patrimoni dell’umanità Unesco; uno stanziamento di euro 150.000,00 per istituire il Premio Pasta di Gragnano; lo stanziamento di euro 100.000,00 per il Fondo per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; un contributo di euro 200.000,00 per il Consorzio Centro Meridionale per il Museo dello Sport; un contributo di euro 500.000,00 per le Terme di Castellammare di Stabia; un contributo di euro 240.000,00 per le Fondazioni di comunità delle province campane per sostenere iniziative culturali delle giovani generazioni; un contributo di euro 200.000,00 per il fondo “Dopo di noi” destinato ai cittadini con disabilità. (Ren)