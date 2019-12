Campania: Borrelli (Verdi), da Regione 300mila euro per illuminazione monumenti

- "Per il triennio 2020-2022 la Regione Campania ha stanziato una cifra di 300mila euro all'anno per l'illuminazione dei monumenti storici del territorio", lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli rivendicando la paternità dell'iniziativa. Borrelli ha aggiunto: "I comuni, le soprintendenze e tutti gli enti pubblici che gestiscono siti monumentali in Campania potranno partecipare al bando. I monumenti storici della Regione sono di vitale importanza per il nostro patrimonio artistico e culturale e rappresentano una delle maggiori risorse nell'ambito del settore del turismo, per cui ogni monumento va preservato e valorizzato con un'adeguata illuminazione. Inoltre i sistemi di illuminazioni possono garantire una maggiore sicurezza delle nostre città nelle ore notturne e un chiaro deterrente contro incivili e vandali". "Quindi parliamo di un doppio vantaggio per il territorio. Adesso alcune soprintendenze non avranno più alibi" ha concluso il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. (Ren)