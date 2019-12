Campania: M5s, approvate in bilancio nostre proposte sanità e servizi cittadini

- “Anche nell’ultima legge di bilancio della pessima era De Luca abbiamo dato un contributo importante al miglioramento della vita dei nostri cittadini”. Lo ha fatto sapere su Facebook il Movimento 5 stelle della Campania che ha rivendicato le “proposte approvate in sanità, mobilità e servizi ai cittadini”. Nello specifico si tratta di investimenti per “300mila euro per la geolocalizzazione delle chiamate al 118, 300mila euro per migliorare la sicurezza stradale, 300mila euro per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica e 300mila euro ai comuni costieri per sostenere la realizzazione di servizi, accessibilità e punti di erogazione di acqua potabile sulle spiagge libere”. (Ren)