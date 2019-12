Campania: dalla Regione otto milioni di euro per danni del maltempo

- "Stanziati otto milioni di euro destinati agli interventi di urgenza per tutti i territori interessati dal maltempo di questi giorni". L'ufficialità arriva dalla Regione Campania. In una nota, pubblicata anche sui profili social istituzionali, la Campania ha fatto sapere che: "La giunta regionale ha deliberato la richiesta di estensione dello "stato di emergenza", già avanzata all'inizio del mese per altri eventi meteo avversi, anche alla situazione attuale relativa alle conseguenze delle straordinarie condizioni di maltempo degli ultimi tre giorni". E infine: "Sarà effettuata una attenta ricognizione dei danni che hanno colpito strade, porti e infrastrutture della regione. La richiesta sarà inviata al presidente del consiglio dei ministri per la successiva delibera da parte del governo". (Ren)