Napoli: beni confiscati, a Palazzo San Giacomo nasce la carta dei servizi

- Si è tenuta questa mattina a Napoli presso Palazzo San Giacomo la prima assemblea della rete delle associazioni e dei soggetti che lavorano nelle strutture confiscate alla criminalità organizzata. Lo scopo è stato quello di elaborare in modo partecipato una carta dei servizi per definire gli standard operativi di queste strutture. I beni confiscati alle mafie vengono di norma attribuiti a chi produce servizi per la collettività soprattutto in ambito sociale. Il Comune di Napoli ha scelto di riconoscere una tassa dei rifiuti agevolata a queste strutture e favorire nuove assegnazioni.(Ren)