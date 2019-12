Campania: Ciarambino (M5s), legge di stabilità e di bilancio evidenzia totale mancanza di visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ultima legge di stabilità e di bilancio evidenzia la totale mancanza di visione di questa maggioranza regionale e l’incapacità della Giunta De luca di incidere sulla vita dei cittadini risolvendo le principali problematiche della Campania”. Lo ha detto la capogruppo del M5s, Valeria Ciarambino, commentando commentando l'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio regionale della Legge di stabilita' regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. Per Ciarambino “non viene data alcuna risposta alla mancanza di lavoro, dato che il Piano lavoro servirà solo a sostituire i dipendenti che andranno in pensione negli enti locali, né alla sanità in una Regione in cui le persone muoiono quattro anni prima di quelle che vivono in altre Regioni. Il nostro movimento aveva presentato numerose proposte per migliorare la legge di stabilità, tra cui una serie di interventi a sostegno della natalità, per il trasporto pubblico nelle aree interne, etc". Ciarambino ha espresso soddisfazione per "l’approvazione, grazie all’iniziativa dei 5 stelle, del fondo per la mobilità ciclistica e per il contrasto delle spreco alimentare, che consideriamo una nostra vittoria”. (Ren)