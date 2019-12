Campania: Piscitelli, venuto meno rapporto fiduciario con presidente De Luca

- “La decisione di non includere nel maxi emendamento la norma, che la Commissione aveva condiviso, per l’esonero dalla presentazione della sottoscrizione degli elettori per le liste espressione di partiti rappresentati in Parlamento o nelle liste che, nelle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto un seggio o gruppi o rappresentanti i movimenti o partiti politici, componenti il Gruppo misto, costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni alla carica di presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, è stato un atto di grave arroganza. Per questo è venuto meno il rapporto fiduciario con il presidente De Luca e con la maggioranza e aderisco al gruppo misto”. Lo ha detto il consigliere regionale campano Alfonso Piscitelli. Oggi il Consiglio regionale della Campania ha approvato la Legge di stabilità regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. (Ren)