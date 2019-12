Campania: Cesaro (FI), in Bilanci ci aspettavamo interventi su ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è l’ultimo Bilancio di questa legislatura, ci aspettavamo interventi su ambiente, penalizzato dal blocco degli impianti dei rifiuti, sui trasporti, che vedono i treni della Circumvesuviana divenuti noti in tutta in Italia per le condizioni disastrose, e sulla sanità, per la quale è positiva l’uscita dal commissariamento ma le condizioni del sistema sono catastrofiche”. Lo ha dichiarato il capogruppo di FI Armando Cesaro commentando l'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio regionale della Legge di stabilita' regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. (Ren)