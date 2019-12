Campania: De Pascale, maggioranza ha raggiunto risultati importanti in tutti i settori

- “La maggioranza regionale ha raggiunto importanti risultati in tutti i settori, dalla sanità, all’ambiente, al lavoro". Lo ha rimarcato il capogruppo di De Luca presidente, Carmine De Pascale, oggi in Aula per l'approvazione della Legge di stabilita' 2020 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. "Questo Consiglio regionale - ha proseguito De Pascale - ha approvato leggi importanti, come quella sul bullismo, abbiamo sventato colpi politici come quello sull’autonomia voluta da alcune regioni del nord, mentre l’opposizione è stata solo distruttiva ed inefficace. Tanto è stato fatto e tanto bisognerà fare in continuità nella prossima legislatura”. (Ren)