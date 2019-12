Campania: i principali contenuti della Legge di Stabilità 2020

- Oggi il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato, a maggioranza, con 29 voti favorevoli e 15 contrari delle opposizioni, la Legge di stabilità regionale 2020, sulla quale il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, ha posto la questione di fiducia, e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. Questi i principali contenuti della Legge di Stabilità per l’anno 2020: Il Piano industriale triennale della società unica del Polo ambientale, derivante dal processo di fusione delle due partecipate pubbliche Sma e Cas, ed un apporto al capitale di dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5 milioni e di risorse finanziarie per almeno 5 milioni; la ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019 al fine di ridurre il costo del debito regionale; il riordino e la razionalizzazione delle partecipazioni regionali in fondazioni; la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica dal 1° gennaio 2020 con conseguente riduzione dell’importo del 10%; la lotta allo spreco alimentare attraverso accordi che la Regione sottoscrive con associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore alimentare; l’istituzione dei distretti economici e funzionali al fine di incentivare le attività economiche e imprenditoriali nell’ambito delle aree Zes; un contributo di euro 100.000,00 per la internazionalizzazione delle imprese; il Marchio identificativo delle attività ricettive di “Bed & breakfast” con l’iscrizione di tali attività in apposito Albo regionale; un fondo per incentivare la mobilità ciclistica; lo stanziamento pari ad euro 5.770.000,00 per la Fondazione Teatro di San Carlo; lo stanziamento di euro 3.000,00,00 per la Fondazione Villaggio dei Ragazzi. (segue) (Ren)