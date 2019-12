Campania: De Luca, fuori dal commissariamento sanità dopo cinque anni di bilancio attivo

- "Arriviamo al traguardo storico dell’uscita dal commissariamento dopo aver presentato 5 anni di bilancio sanitario attivo". Lo ha scritto su Facebook, citando l'intervista da lui rilasciata al Sole 24 Ore, il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Che ha aggiunto: "Nel 2015 eravamo ultimi nella griglia Lea (con 104 punti), oggi siamo oltre i 180 punti. In termini ancora più concreti, abbiamo dimezzato le liste d'attesa, ridotto straordinariamente i parti cesarei per le primipare. E ancora, sono diminuiti i tempi delle operazioni per le fratture al femore; abbiamo raggiunto gli obiettivi per le vaccinazioni accrescendo la copertura della popolazione. L'elenco è lungo, riguarda i centri antidiabete, quelli per la procreazione medicalmente assistita”. (Ren)